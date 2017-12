Às vésperas do verão, assumir e colocar para jogo as próprias celulites vira ato de coragem

O verão ainda nem chegou, mas o primeiro modismo da estação parece despontar com força no calendário. O close nas celulites do bumbum da cantora Anitta nos quatro segundos iniciais do videoclipe de Vai Malandra - funk safadinho que quebrou a internet nesta semana - parece ter anunciado a redenção há tempos aguardada pela maioria das mulheres. Ao expor o corpo sem os truques de Photoshop e outros filtros da edição, Anitta quer chamar a atenção do mundo para o que parece ser óbvio: ter celulite é normal.

A primeira cena do clipe mostra a cantora subindo em uma moto de shortinho e celulites à mostra. Livre, leve, solta... e feliz. A coxa com furinhos e marquinhas em nada diminuiu a beleza do corpo feminino. Pelo menos essa é a mensagem passada por um grupo crescente de mulheres, famosas ou não, que resolveram fazer as pazes com aquela que, por muito tempo, foi considerada a maior inimiga do corpo feminino. Alimentação errada, vida sedentária, genética ruim e até mesmo falta de vergonha na cara já foram apontadas como causas da temida celulite, tida como imperfeição do corpo.

No caso de Anitta, ela contou que gravar um clipe por mês não foi difícil. O desafio foi ficar magra para gravar um clipe por mês. “Estavam editando o clipe de Vai Malandra, tinha umas celulites, e eu disse: ‘Deixa a celulite aí! Vou mais me preocupar com isso não. Assume a celulite, não precisa de nada”. Pode até ter sido uma escolha pessoal da cantora que não costuma dar ponto sem nó, mas a maior probabilidade é que as celulites de Vai Malandra também façam parte da poderosa estratégia de marketing por trás de tudo que a moça faz.

Campanhas que valorizam a “real beleza” ganharam força nos últimos anos em contraponto ao padrão de beleza inatingível martelado na cabeça de meninas (e, mais recentemente, em meninos) durante décadas. A paranoia do corpo perfeito ganhou status de epidemia que causa infelicidade, angústia e frustração. Marcas importantes como Victoria’s Secret, Dove e Make Up Forever perceberam o filão e começaram a apostar em peças publicitárias que questionam o rígido padrão de beleza feminino.

Pesquisas de mercado mostraram que, após serem expostas a essas campanhas que valorizam a “real beleza”, as consumidoras passaram a definir a beleza em uma ampla gama de qualidades que vão além dos olhares, incluindo, por exemplo, a autoconfiança. Ainda é cedo para saber se as celulites expostas de Anitta em Vai Malandra, desde já considerado o hit do verão 2018, vão realmente aumentar a autoestima e inspirar as mulheres. Mas uma coisa é certa: a vida sem Photoshop é muito mais gostosa.