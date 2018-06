Magazine À flor da pele: emocional afeta doenças dermatológicas Emoções e sentimentos como ansiedade e estresse afetam diretamente a saúde dermatológica, agravando doenças como a psoríase

Pele boa é normalmente associada a quem está feliz. Não por acaso o termo é utilizado como sinônimo de quem anda rindo para as paredes. Exageros à parte, o fato é que emoções e sentimentos realmente influenciam a saúde do corpo como um todo e, em especial, a da pele. A hipótese já havia sido levantada pelo grego Hipócrates no século 4º a.C., mas o fenômeno só...