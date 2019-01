Para quem gosta é fã de churrasco é essencial pensar em alguns fatores que são determinantes para garantir uma boa experiência. O corte, a maciez e suculência são diferenciais na hora de saborear a carne.

O local onde comprar a carne também deve ser considerado, pois é importante observar a procedência do alimento. E quando é possível aliar isso a um valor acessível dos produtos, o churrasco sai mais saboroso ainda.

No empório e restaurante Karnivora, localizado no setor Bela Vista, em Goiânia, o corte é escolhido pelo cliente na vitrine e na quantidade exata que deseja, independentemente do tipo. Carnes de raças premium como angus, hereford, nelore e de cortes de diferentes países como Uruguai, Argentina, Paraguai, Austrália e Estados Unidos estão à disposição.

O cliente pode levar os produtos que adquirir ou tem a opção de fazer o churrasco no próprio restaurante, que além de oferecer carnes, tem bebidas e acompanhamentos.

“São carnes de qualidade, com sabor incrível que o amante de churrasco pode levar a um preço acessível e, inclusive, sem necessidade de comprar a peça inteira”, explica o empresário e dono do restaurante, Gregori.

Na Parrilla

O restaurante utiliza a churrasqueira tipo parrilla para assar as carnes servidas no local. Esse sistema de grelhas permite que o fogo seja feito ao lado ou no fundo, evitando que os assados tenham contato direto com a queima do carbono. “É ideal para vários tipos de cortes, e sem dúvidas, dá muito mais sabor ao churrasco”, garante Gregori.

De acordo com o empresário, a proposta do restaurante é proporcionar uma experiência de qualidade para quem valoriza o sabor e gosta de apreciar diferentes carnes. E há sempre uma preocupação, afirma Gregori, em manter o controle de qualidade dos alimentos.

Na Karnívora, os alimentos são de excelente procedência, armazenados de forma adequada, sempre congelados e resfriados. De segunda à sábado, das 18h às 23h o restaurante abre.

Telefone: (62)3996-5839 | Whatsapp: (62) 9 97020087

Instagram | Facebook