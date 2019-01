Qual estudante não sonha com uma nota mil na redação do Enem? Para ajudar a tornar esse desejo uma realidade, a Argumento Escola de Redação e Língua Portuguesa trabalha há sete anos na preparação dos alunos para os vestibulares mais concorridos do país. O objetivo principal da escola é garantir aos vestibulandos uma escrita competente para que alcancem excelentes resultados nas provas em que concorrerão.

Giovana Carvalho Resende é um exemplo. A única goiana a tirar nota máxima no exame estudou, durante três anos e meio, na Argumento. “Ela veio com a intenção de se preparar para o Enem e alcançou a nota máxima na redação. Estamos muito orgulhosos e satisfeitos porque a ajudamos nessa conquista”, afirma Antonio Soares, professor e proprietário da escola.

De acordo com Olliver Mariano, professor da estudante e diretor pedagógico da escola, outros alunos da Argumento atingiram bons resultados. “Tivemos, por exemplo, dezenas de notas 980 e várias aprovações na Fuvest com ótimo desempenho na redação. Tudo isso porque nosso aluno adquire uma compreensão profunda da escrita, pois aprende a empregar técnicas de redação de forma orgânica e consciente”, relata.

Ensino

A metodologia de ensino da Argumento adapta-se às demandas linguísticas dos alunos. Segundo o professor Antonio, a escola possui professores especializados em Língua Portuguesa e Redação para responder da melhor forma a essas demandas. “O método da escola é personalizado. Trabalhamos com dois alunos por sala de aula e esses dois alunos são colocados em dupla conforme o nivelamento e a dificuldade de escrita de cada um deles”, explica.

Durante o curso, são ensinadas todas as técnicas voltadas para o vestibular em que os alunos pretendem concorrer. Também são oferecidas aulas relacionadas a áreas transversais, como filosofia e sociologia, com o intuito de ampliar o repertório de leitura dos alunos, para que eles possam agregar esse conhecimento à redação e desenvolver sua capacidade argumentativa.

O amadurecimento intelectual dos alunos é confirmado pelos pais. Um exemplo vem da mãe da estudante Giovana, Luciene Carvalho, que assegura: “A Giovana não só aperfeiçoou seus textos na Argumento como adquiriu mais confiança e conhecimentos para diversas áreas. Ela se tornou um ser humano melhor, mais crítica em relação ao mundo, mais humana. A Argumento foi e sempre será referência não só em redação, mas em aprendizado e crescimento pessoal para meus filhos, sempre os incentivando a lutarem pelos seus sonhos.”

Conquistas

A Argumento tem um currículo extenso de bons resultados. No Sisu 2016, a escola garantiu as únicas quatro notas mil em redação no estado de Goiás. No resultado da Fuvest de 2018, uma das alunas da escola, Bárbara Moraes, obteve nota máxima na redação. A aluna, que hoje cursa Medicina na UFMT, afirma: “Eu não tenho palavras capazes de demonstrar quão fundamental foi essa escola de redação, para que eu pudesse atingir a nota máxima em redação da Fuvest e, mais importante, para que eu crescesse tanto como pessoa quanto como cidadã.”

Segundo o professor Antonio, as boas notas em redação asseguram a aprovação em vários vestibulares. “Temos o primeiro lugar de medicina na Unievangélica nos últimos sete vestibulares seguidos. Temos, também, uma aprovação de mais da metade dos alunos de medicina da PUC”, ressalta o professor.

Entrevista com aluna nota mil da Argumento

O POPULAR: Quais eram suas dificuldades em relação à escrita quando você ingressou na Argumento?

Entrei na Argumento no meu segundo ano do Ensino Médio e, por isso, meus conhecimentos acerca da produção textual não eram tão profundos. A estruturação argumentativa em si e o uso de repertório sociocultural eram minhas maiores dificuldades. Muitas vezes, eu sentia que escrevia um texto bom, mas com ideias dispersas e sem uma grande quantidade de conteúdo que envolvesse outras áreas do conhecimento.

OP: Como a Argumento a ajudou a superar essas dificuldades?

A Argumento me ensinou a organizar minhas ideias, a selecionar os melhores argumentos referentes a cada tema e a relacionar cada frase de forma dinâmica e produtiva. Também aprendi muitos conceitos de filosofia e sociologia que foram úteis no trabalho com diversos temas e em várias outras redações, as quais foram enriquecidas tanto no aspecto estrutural quanto no aspecto interdisciplinar. Dentro de pouco tempo, senti que meus textos não eram mais apenas expositivos, eles já apresentavam uma forma mais coesa e mais argumentativa.

OP: De que maneira o que você aprendeu na escola foi importante para a obtenção da nota máxima no Enem?

Uma nota máxima é fruto de muito autoconhecimento a respeito da sua forma de escrever, o que só é adquirido com muita prática e com muito diálogo com um professor sobre seus textos. A Argumento me proporcionou tudo isso. Aprendi a produzir de forma rápida — o que é essencial no dia do vestibular — e a identificar meus próprios erros após escrever um texto, uma vez que as “aulas em dupla” consistiam tanto em assistir ao professor corrigir as falhas de minha escrita quanto em participar da correção do texto de um colega. No dia do vestibular, é importante saber quais são seus pontos fracos, para evitar erros, e quais são seus pontos fortes, para usá-los abundantemente e garantir pontos na redação. Ao longo do ano, ler muito também é essencial para enriquecer seu repertório e adquirir argumentos sobre variados temas.

OP: O que você diria aos vestibulandos sobre a Argumento?

A Argumento me ensinou a escrever e a estruturar meus textos, mas, acima de tudo, me sensibilizou acerca da realidade. Meu senso crítico foi desenvolvido para que eu conseguisse sempre analisar um tema por todas as perspectivas, seja pelo lado humano e social, seja pelo lado econômico e político. Acredito que a produção textual é não apenas conseguir escrever um texto e identificar argumentos, mas compreender as causas e os reflexos de uma situação apresentada no tema da redação para toda a sociedade.

