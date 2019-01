De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), cerca de 30% da população brasileira sofre com rinite alérgica. Dentre os principais causadores da doença, estão os ácaros do pó doméstico e os pelos de animais.

Em artigo, o Dr. Fábio Kuschnir, membro do departamento científico de rinite da Asbai, afirma que podem existir cerca de 500 mil a 2 milhões de ácaros no interior de um colchão, independente das condições de higiene da casa.

Sendo assim, o controle de limpeza do ambiente, associado à higienização regular de colchões, tapetes, sofás e estofados em geral, são fundamentais para a prevenção e tratamento de doenças respiratórias.

Pensando nisso, os sócios Maurício Rodrigues e Pedro Henrique Maia, criaram a Air Flix Higienização, com o intuito de oferecer segurança, conforto,saúde e bem-estar para ambientes domiciliares e de trabalho.

Especializada em lavagem a seco e impermeabilização de sofás, poltronas, cadeiras, tapetes e colchões, a empresa conta com uma equipe bem treinada e capacitada, que trabalha com produtos antialérgicos e de qualidade, visando preservar o tecido e a saúde da pessoa.

“Nosso serviço vai além da estética, envolvendo também a questão da saúde. A nossa proposta é efetivamente dar qualidade máxima, otimizando a nossa logística por um preço justo. Não economizamos nos produtos, nem nos equipamentos, nem no profissional”, explica Pedro Henrique.

Cuidados com o ambiente

Além da preocupação com a saúde, outro diferencial da Air Flix Higienização é o cuidado com o local em que trabalha. A empresa dispõe de funcionários capacitados, que oferecem segurança e preservam o ambiente do cliente.

“Os atributos da Air Flix são diferenciados. Não deixamos bagunça na residência. Procuramos sempre respeitar o ambiente e proteger o que está próximo. Não pensamos somente no aspecto visual, mas também no aspecto da saúde e da segurança”, afirma Maurício.

