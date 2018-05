Esporte Zidane vê Cristiano Ronaldo '120%' recuperado para voltar ao Real neste sábado O português sofreu uma entrose no tornozelo direito no último dia 6, no clássico contra o Barcelona, após uma dividida com Piqué

Um dia antes de o Real Madrid fechar a sua campanha neste Campeonato Espanhol, neste sábado (19), contra o Villarreal, fora de casa, Zinedine Zidane afirmou que Cristiano Ronaldo está "120%" recuperado de uma entorse no tornozelo direito sofrida no último dia 6, durante o clássico contra o Barcelona, no Camp Nou, pela mesma competição. O treinador também deixou clar...