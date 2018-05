Esporte Zidane mantém discurso humilde na véspera da final: 'Não somos favoritos de nada' Francês pode conquistar seu terceiro título da Liga dos Campeões como treinador; Liverpool e Real Madrid se enfrentam neste sábado, a partir das 15h45

O técnico Zinedine Zidane manteve nesta sexta-feira o discurso cauteloso que já havia adotado no início desta semana ao afirmar que não existe qualquer favoritismo do Real Madrid na final da Liga dos Campeões, neste sábado, às 15h45 (de Brasília), contra o Liverpool, em Kiev, na Ucrânia, apesar de o seu time lutar para conquistar o seu terceiro título consecutivo da c...