Esporte Zidane deixa o comando do Real Madrid O ex-jogador francês ganhou três Ligas dos Campeões da Europa consecutivas (2016, 2017 e 2018)

Zinedine Zidane e Florentino Pérez anunciaram em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira no centro de treinamento de Valdebebas, em Madri, que o técnico francês não é mais o treinador do Real Madrid. Zidane dá por encerrado o seu período no comando do Real desde que assumiu em 4 de janeiro de 2016, quando substituiu o espanhol Rafael Benítez. Desde então,...