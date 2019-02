Esporte Zico lamenta mortes no Ninho do Urubu: “Sonhavam com um futuro”; veja outras manifestações Times internacionais também prestaram homenagens a tragédia no Rio de Janeiro

Ídolo do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, lamentou o incêndio no Centro de Treinamento Ninho do Urubu e pediu apuração. "Que tragédia essa com a base do Flamengo! Que choque receber essa notícia aqui, do outro lado do mundo", afirmou Zico, que atualmente trabalha no Japão. Usando sua conta no Facebook, o ex-jogador desejou "que Deus conforte os familiares que pe...