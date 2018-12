Esporte Zico atrai 48 mil ao Maracanã e brilha com dois gols no Jogo das Estrelas Equipe do ex-jogador, Time Vermelho levou a melhor sobre Time Branco, por 7 a 5

O Jogo das Estrelas, tradicional partida beneficente promovida por Zico, voltou a desfilar uma dezena de craques no Maracanã na noite desta quinta-feira. E o maior brilho ficou com o dono da festa, que marcou dois gols de "cavadinha" no segundo tempo, contribuindo para a vitória da sua equipe, o Time Vermelho, por 7 a 5 sobre o Time Branco. A 15ª edição do jogo f...