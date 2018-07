Esporte Zagueiros artilheiros e decisivos: relembre cinco nomes que marcaram gols em retas finais de Copas Nem só de marcar atacantes e se preocupar apenas com a defesa vivem os defensores. Muitos fizeram história e ajudaram suas seleções a se sagrarem campeãs mundiais de futebol

Nesta terça-feira (10), o zagueiro francês Samuel Umtiti foi às redes na semifinal da Copa do Mundo da Rússia contra a Bélgica, em São Petersburgo. Seu gol, o único da partida, garantiu a seleção de seu país na decisão do Mundial. O MOMENTO DO DIA! ⭐️🇫🇷 O gol de Umtiti visto de vários ângulos! Velocidade e antecipação pra superar os gigantes belgas! ⚽️...