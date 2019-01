Esporte Zagueiro reforça histórico e projeta Atlético forte para disputar Estadual

Uma das preocupações da diretoria do Atlético, para 2019, será formar um elenco que tenha jogadores experientes e identificados com o clube e, ao lado deles, outros mais jovens. Pelo lado da vivência, na carreira no futebol e no clube, está o zagueiro Gilvan, de 29 anos. Pela primeira vez, ele disputa o Goianão e deseja brigar pelo título. “Espero que possa fazer grande campeonato,...