Esporte Zagueiro pode ser novidade no Goiás

Em preparação para enfrentar o Juventude, na sexta-feira, em Caxias do Sul (RS). O Goiás segue convivendo com uma dúvida para o confronto. O zagueiro Victor Ramos saiu com lesão muscular na coxa durante o duelo contra o Londrina e segue em tratamento.Caso não possa atuar, Edcarlos assume o lugar no miolo da zaga. Entretanto, Ney Franco pode ter uma nova opção no banco d...