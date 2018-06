Esporte Zagueiro Oliveira quer se manter invicto no Dragão

Diante do Sampaio Corrêa, o técnico Claudio Tencati optou pelo zagueiro Oliveira, de 22 anos e 1,87m, por ser rápido e ter boa impulsão. O Dragão fez o resultado que queria - bateu o rival, fora. Oliveira teve boa atuação e deve ser mantido no time que joga nesta sexta-feira (29), com o Brasil/RS, às 19h15, no Estádio Olímpico. “Minha meta será sempre buscar evoluir....