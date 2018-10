Esporte Zagueiro Miranda elogia jovens da seleção brasileira Miranda foi reserva no amistoso diante da Arábia Saudita, mas deve voltar a compor o miolo de zaga com Marquinhos no confronto diante da Argentina

O técnico Tite promoveu uma renovação na seleção brasileira após a última Copa do Mundo, mas um dos veteranos remanescentes é o zagueiro Miranda. Aos 34 anos, o jogador da Inter de Milão acredita que poderá estar no próximo Mundial, em 2022, no Catar, mas vê com bons olhos o processo de rejuvenescimento promovido pelo treinador. "É importante essa chegada de novos jo...