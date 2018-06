Esporte Zagueiro japonês diz que ausência de um craque uniu a seleção do país

A seleção japonesa lidera o Grupo H da Copa do Mundo e está a um empate de garantir a vaga para as oitavas de final. Para o zagueiro Maya Yoshida o segredo para o bom momento da equipe é a ausência de um craque. "Como não temos grandes estrelas, isso faz com que a gente jogue como um time. E, como time, a gente busca o gol. Isso significa que a gente acaba criand...