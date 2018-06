Esporte Zagueiro goiano conhece bem os adversários

A campanha surpreendente na Copa do Mundo de 2014 - foi eliminada nas quartas de final pela Holanda, nos pênaltis -, atraiu atenção para a Costa Rica no Mundial russo. A base do time é a mesma, porém, a derrota na estreia, por 1 a 0, diante da Sérvia deixa um ar de desconfiança. Nesta sexta-feira (22), diante do Brasil, às 9 horas (de Brasília), o time espera voltar a...