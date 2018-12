Esporte Zagueiro e lateral acertam permanência no Dragão

Mesmo tendo fechado a Série B do Campeonato Brasileiro com a 2ª defesa mais vazada (51 gols) da competição, o Atlético acertou a renovação de contrato de dois jogadores do sistema defensivo. O zagueiro Lucas Rocha e o lateral direito Jonathan vão permanecer no elenco rubro-negro em 2019.Jonathan está no clube desde 2016, e vai para a sua quarta temporada no Dragão. ...