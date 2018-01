Zagueiro do Vila Nova vê time como um dos favoritos ao título goiano

O zagueiro Brunão acredita que o Vila Nova é uma das equipes favoritas para o título goiano em 2018. Ao lado de Goiás e Atlético, o defensor do Tigre vê o time colorado forte na disputa do Goianão.

"Vamos entrar para fazer um bom campeonato e, se Deus quiser, vamos ser campeões", disse o zagueiro de 21 anos, que revelou ter amadurecido após ter falhado na eliminação do Vila Nova, na derrota de 2 a 1 para o Vasco, na Copa do Brasil em 2017.

"Os grandes jogadores erram, assim como eu estava começando. Tive que levantar a cabeça e foi onde eu amadureci. Hoje, estou mais forte para seguir minha carreira", refletiu Brunão.

O zagueiro do Vila Nova salienta que sua família, a comissão técnica e jogadores do Tigres foram fundamentais com "conversas" para o crescimento do atleta. "Acabei tendo mais foco e vontade de vencer na vida", frisou.

Após treinar entre os reservas, Brunão surge como um dos dois zagueiros do Vila Nova nos treinamentos da pré-temporada. Na visão do defensor, Diego Giaretta, com quem vem formando a dupla titular, é um jogador diferenciado.

"Ele é um grande jogador, sem palavras para falar sobre ele. Estamos tentando encaixar, treinando bastante, mas esperando a decisão do treinador (Hemerson Maria)", comentou Brunão sobre o companheiro e a disputa pela titularidade na zaga do Vila Nova.