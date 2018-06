Esporte Zagueiro do Vila Nova tenta “esquecer” carinho por ex-clube

O zagueiro Diego Giaretta, de 34 anos, deve seguir no time titular do Vila Nova para enfrentar o Atlético, seu ex-clube, sábado, no Serra Dourada. O experiente jogador reencontrará o Dragão e comentou sobre a sensação de jogar contra a equipe que o projetou no futebol goiano.“Tive uma passagem boa em 2012 e 2013, mas o sentimento fica à parte. Tenho um carinho e não po...