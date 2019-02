Esporte Zagueiro do Itumbiara projeta 'jogo da vida' diante do Vila Nova Lucena reconhece que jogo contra o Tigre será difícil, mas acredita que o Gigante pode se recuperar no Goianão

Buscando a primeira vitória no Campeonato Goiano, o Itumbiara recebe o Vila Nova no próximo domingo (3), às 17 horas, no Estádio JK. Com dois empates e duas derrotas em quatro jogos, o Tricolor da Fronteira soma apenas dois pontos na competição, e ocupa a lanterna da classificação geral da competição. Situação bem diferente do Tigre, que vem de um triunfo convincente...