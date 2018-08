Esporte Zagueiro do Crac celebra vitória contra o Jaraguá e visa “partida difícil” diante da Aseev Renato Palm foi titular em todas as partidas do Crac na Divisão de Acesso

Líder do Grupo B da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, o Crac venceu o Jaraguá por 3 a 0 em duelo realizado pela 5ª rodada e encerramento do 1º turno da competição estadual. O fácil triunfo, porém, só foi conquistado por obediência tática e imposição do Leão do Sul contra o rival goiano. “A postura da equipe em campo foi muito boa. Nós conseguimos nos impor ...