Esporte Zagueiro de duas Copas do Mundo, Luisão anuncia aposentadoria do futebol Zagueiro brasileiro jogou desde 2003 no clube português e se tornou um dos ídolos do time em 15 anos de história

Um dos maiores ídolos da história do Benfica, o zagueiro Luisão anunciou nesta terça-feira (25) sua aposentadoria, aos 37 anos. Depois de 15 temporadas vestindo a camisa do time português e de disputar duas Copas do Mundo (2006 e 2010), o brasileiro chegou a um acordo para o rompimento de seu contrato e confirmou o fim da carreira em uma cerimônia realizada no centro d...