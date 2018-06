Esporte Zagueiro da Islândia acorda sem memória e treinador o acalma: ‘Você é Pelé e vai marcar 3 gols' Ragnar levou uma joelhada na cabeça no jogo contra a Nigéria e teve que ser substituído no segundo tempo

O zagueiro da Islândia, Ragnar Sigurdsson, que levou uma pancada na cabeça no jogo contra a Nigéria na sexta-feira (22) acordou sem memória revelou o treinador da seleção islandesa, Heimir Hallgrímsson. Ragnar levou uma joelhada na cabeça e precisou de atendimento médico. Ele chegou a retornar, mas acabou substituído no segundo tempo. No fim da partida, o zaguei...