Esporte Zagueiro costarriquenho, autor de pênalti anulado, diz que VAR fez 'justiça' O árbitro holandês Bjorn Kuipers chegou a marcar pênalti, mas recuou da sua decisão ao consultar o VAR

O zagueiro Giancarlo González foi um dos protagonistas do mais polêmico lance da derrota da Costa Rica por 2 a 0 para o Brasil, nesta sexta-feira, em São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Aos 32 minutos do segundo tempo, com o placar ainda sem gols, ele colocou o braço no peito de Neymar e viu o atacante cair na grande área. O árbitro holandês B...