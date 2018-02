Zagueiro artilheiro ressalta que Vila Nova está bem servido de defensores

Autor do gol colorado no empate com o Rio Verde, o zagueiro Alisson Brand tem aproveitado as oportunidades que recebe do técnico Hemerson Maria. O defensor é artilheiro da equipe na temporada, ao lado de Ramon, com dois gols, mas não cobra titularidade por causa disso. Alisson Brand vê o elenco do Vila Nova bem servido de zagueiros e vê o técnico tranquilo para escalar na posição.

“Isso é com o Hemerson Maria, não é comigo. Venho fazendo o meu trabalho e ele está vendo. Estou dando a vida nos treinamentos, me preparei. Tenho de respeitar o Giaretta, joguei com ele no Botafogo e é um grande amigo meu. O Brunão é cria da base e um baita zagueiro. Temos o Heitor, estamos bem servidos de zagueiros e o Hemerson Maria tem de colocar os melhores. Neste momento, o Giaretta e o Brunão estão merecendo”, avaliou Alisson Brand.

Contratado em 2017, Alisson Brand fez apenas seu quinto jogo com a camisa do Vila Nova, o terceiro contra o Rio Verde e sua estreia no Serra Dourada. Os dois gols marcados pelo defensor foram em jogos contra o Rio Verde neste Campeonato Goiano.