Zagueiro é o primeiro a sair e lateral direito está certo

Duas situações, envolvendo jogadores, foram definidas na tarde desta sexta-feira (12 de janeiro). A primeira foi a liberação do zagueiro Bruno Aguiar, que entrou em acordo com a direção do clube e rescindiu contrato. Ele deve acertar o retorno ao Joinville, no qual fez boas temporadas. Bruno Aguiar jogou só uma vez pelo alviverde, na Série B de 2017 - na derrota para o Oeste, por 2 a 0. Com isso, o elenco do Goiás passa a ter quatro zagueiros: Fábio Sanches, David Duarte, Raphael Silva e Eduardo Brock.

Logo depois, o zagueiro foi vítima da agressão de grupo de torcedores que invadiu o CT do Parque Anhanguera - houve depredação de equipamentos e o zagueiro, ao pedir para que os torcedores tivessem calma, foi agredido e teve de levar 11 pontos na boca. Ele fazia tratamento no CT quando houve a invasão.

Do Joinville, o Goiás acertou a contratação do lateral Caíque Sá, de 25 anos. Ano passado, o jogador disputou a Série A pelo Vitória. Caíque Sá chega para brigar pela vaga com Alex Silva, Everton e Saavedra.