Esporte Zé Roberto Silva estreia no Iporá diante do Goiás Técnico substitui Kiko Araújo no comando do Lobo Guará

Zé Roberto Silva é o técnico que terá a missão de fazer com que o Iporá conquiste a primeira vitória no Estadual. O treinador assume e já comandará treino nesta quarta-feira (6), pela manhã, já preparando a equipe para o jogo de sábado (9), diante do Goiás, às 16h30, em Iporá. Em casa, no Estádio Ferreirão, cuja expectativa da direção do Iporá é de receber grande públi...