Esporte Zé Roberto anuncia primeiras convocadas da seleção feminina para o Mundial As 11 convocadas pelo treinador começam os treinos na próxima segunda-feira (16), em Saquarema, no Rio de Janeiro

O técnico José Roberto Guimarães anunciou nesta quinta-feira (12) as primeiras convocadas para defender a seleção brasileira no Mundial de Vôlei, no fim de setembro, no Japão. O treinador chamou 11 jogadoras, que já vão se apresentar na segunda-feira para iniciarem os treinos em Saquarema (RJ). Zé Roberto convocou nesta quinta a levantadora Roberta, a oposta Tand...