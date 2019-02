Esporte Zé Ricardo faz mistério e cobra 'equilíbrio' para estreia do Botafogo

O técnico Zé Ricardo fez mistério e não deu pistas da escalação do Botafogo para a estreia na Copa Sul-Americana. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o comandante alvinegro explicou que só vai divulgar o time que entra em campo momentos antes de encarar o Defensa y Justicia na quarta, às 21h30, no Engenhão. "As definições, vou deixar para revelar após nossa ...