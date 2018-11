Esporte Zé Ricardo confirma Jefferson no banco do Botafogo contra 'favorito' Flamengo Depois de se recuperar de um trauma grave, o goleiro podia ser opção para o clássico, mas será poupado

Depois de ter a volta de Gatito Fernández contra o Corinthians, o Botafogo terá Jefferson disponível no clássico diante do Flamengo, neste sábado, no Engenhão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro se recuperou de lesão e ficará na reserva do paraguaio. "O Jefferson está relacionado para o jogo, e quem vai começar será o Gatito", confirmou o técnic...