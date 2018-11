Esporte Zé Rafael é anunciado como reforço do Palmeiras e assina contrato de cinco anos O clube paulista informou que o acerto ocorreu pela manhã, em reunião realizada na Academia de Futebol, em São Paulo

O Palmeiras anunciou oficialmente, no início da tarde desta quinta-feira, a contratação do meia Zé Rafael, que estava no Bahia. O clube paulista informou que o acerto ocorreu pela manhã, em reunião realizada na Academia de Futebol, em São Paulo. O mais novo reforço palmeirense assinou acordo para defender o time nas próximas cinco temporadas. Aos 25 anos de idade, o...