Esporte Young destaca preparação mental e física da Inglaterra para ir à final da Copa "Nós acreditamos em nós mesmos, temos um grande espírito de equipe e queremos jogar a Copa do Mundo da melhor maneira e esperamos que possamos conquistá-la", disse o lateral inglês

Aniversariante do dia, o lateral Ashley Young completou 33 anos e destacou em entrevista coletiva nesta segunda-feira a preparação física e mental da Inglaterra para vencer a Croácia na semifinal da Copa do Mundo da Rússia. A partida será nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Luzhniki, em Moscou. Young espera um jogo duro contra os croatas e elog...