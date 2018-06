Esporte Yaya Touré acusa Guardiola de racismo e diz: 'Quero acabar com o mito sobre ele' De acordo com o marfinense, o treinador não gosta de jogadores africanos

O marfinense Yaya Touré realizou duras acusações contra o técnico Pep Guardiola. De saída do Manchester City após uma conturbada relação com o espanhol, o meio-campista foi enfático ao denunciar um suposto racismo do treinador, que, segundo ele, não gosta de jogadores africanos. "Talvez, nós, jogadores africanos, não sejamos sempre tratados igualmente pelas pesso...