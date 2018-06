Esporte Xavi vê Neymar à frente de Cristiano Ronaldo: 'Vai substituir o Messi em 3 anos' Espanhol, campeão do mundo em 2010, apontou a seleção brasileira como favorita ao título na Rússia

Campeão mundial com a Espanha em 2010 e embaixador da Copa do Mundo do Catar, em 2022, Xavi Hernández disse nesta quinta-feira que Neymar está à frente de Cristiano Ronaldo e que o brasileiro substituirá Lionel Messi na disputa para ser o melhor jogador do mundo em breve. Além disso, o espanhol apontou a seleção brasileira como favorita ao título na Rússia. "O melhor...