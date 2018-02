Xata goleia Itumbiara e Galo empata com Iporá

Com muitos gols, duas partidas enceraram a 6ª rodada do Campeonato Goiano, nesta segunda-feira. Em Itumbiara, no Estádio JK, o Gigante da Fronteira foi goleado pela Anapolina por 4 a 1. Já no Jonas Duarte, o Anápolis ficou apenas no empate contra o Iporá, em 1 a 1.

Mesmo jogando fora de casa, a Anapolina não tomou conhecimento do Itumbiara e durante todo o jogo dominou o tricolor. O destaque da partida foi o atacante Robson, que marcou três vezes, Esquerdinha, de pênalti, fez o outro gol da Rubra. Para os donos da casa, Gustavinho descontou de falta.

A vitória deixa a Anapolina na 2ª colocação do Grupo A, com 11 pontos. Já o Itumbiara está próximo à zona de rebaixamento, é o 4º colocado do Grupo B, com 4 pontos.

No Estádio Jonas Duarte, o Anápolis não conseguiu se impor diante do Iporá e continua sem vencer no Goianão. Os visitantes foram para jogar no erro dos donos da casa e saíram na frente, com Rodrigo Alves, mas o Galo empatou com Pedro Henrique.

Sem vencer, o Anápolis é a pior equipe do Grupo B e também do Estadual, com apenas 3 pontos. Já o Lobo Guará ocupa a 3º colocação do Grupo A, com 9 pontos.