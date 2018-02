Xata complica situação do rival

O Estádio Jonas Duarte foi o palco do clássico entre Anapolina e Anápolis, que se enfrentaram neste domingo. Durante os 90 minutos, a Rubra foi melhor, soube aproveitar as chances que teve e, pela segunda vez no ano, derrotou o rival, agora por 3 a 1. Jacó duas vezes e Dé fizeram para a Anapolina. Gleisson descontou para o Anápolis. Em uma partida bastante movimentada, a Anapolina fo...