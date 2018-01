Xata bate o Galo e encerra jejum

Um gol aos 29 minutos do segundo tempo deu fim a um jejum de quase quatro anos. Vitor Xavier havia acabado de entrar no jogo foi o responsável por empurrar, com o peito, a bola para o fundo do gol e decretar o 1 a 0 para a Anapolina, diante do Anápolis, neste domingo, no Estádio Jonas Duarte, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano.

A última vitória da Xata sobre o rival ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2014, também por 1 a 0. “A bola foi baixa, não dava nem com o pé e nem com a cabeça. Tive que improvisar e ir com o peito”, justificou o autor do único gol da partida. “Ofereço para minha filha, Valentina, que vai nascer daqui a dois meses”, completou o herói da tarde.

O jogo foi repleto de emoções, com o Anápolis dominando as ações, enquanto a Rubra tentava explorar os contragolpes. Nos acréscimos, já aos 46 minutos, o Galo poderia ter evitado a derrota. O zagueiro Garutti colocou a mão na bola e o árbitro Bruno Rezende marcou o pênalti. Porém, na cobrança, Laionel mandou no travessão, destruindo as esperanças do torcedor tricolor.

O resultado deixa os rivais em situações opostas na classificação. A Anapolina é 2ª colocado do Grupo A, com 7 pontos e tem ainda a melhor defesa da competição, com apenas um gol sofrido, após quatro rodadas. Já o Anápolis tem a pior campanha, soma apenas 1 ponto na chave B e ainda não venceu nesta edição do Goianão. “Temos de reconhecer que eles foram melhores que a gente. Futebol é isso. Hoje não fomos tão bem, mas saímos com o resultado positivo. É isso que importa”, declarou Esquerdinha, meia da Anapolina.

Ficha técnica

Anápolis 0 x 1 Anapolina

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis).

Árbitro: Bruno Rezende.

Assistentes: Leone Carvalho e Hugo Correa.

Público: 5.346 pagantes.

Renda: R$ 149.665,00.

Gol: Vitor Xavier, aos 29' do 2º tempo

Anápolis

Samuel; Neilson (João de Deus), Vitor Carvalho, Robson e Paulo Vitor; Leandro Bulhões, Everton e Laionel; Eurico (Daisson), Gleison (Netinho) e Pedro Henrique. Técnico: Karmino Colombini

Anapolina

Rodrigo Calaça; Diogo Rangel (Gilberto Júnior), Jonas, Guilherme Garutti e Marquinhos; Bruno Henrique, Milton Júnior , Guilherme (Vitor Xavier) e Esquerdinha; Robson (Carlos Henrique) e Jacó. Técnico: Vilson Taddei