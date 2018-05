Esporte Wolfsburg volta a vencer no playoff do rebaixamento e se mantém na 1ª divisão Os lobos, que terminaram na antepenúltima colocação do campeonato alemão, enfrentaram o Holstein Kiel, que havia ficado na terceira colocação da Segunda Divisão

O Wolfsburg venceu o Holstein Kiel por 1 a 0 nesta segunda-feira (21), fora de casa, no jogo de volta do playoff do rebaixamento, e se garantiu na primeira divisão do Campeonato Alemão na próxima temporada. No duelo de ida, a equipe já havia ficado em vantagem após bater a equipe da segunda divisão por 3 a 1 - o duelo coloca frente à frente o antepenúltimo da tabela d...