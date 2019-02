Esporte Wladimir Araújo não é mais técnico do Novo Horizonte Após derrota para a Aparecidense, treinador deixou o comando do time

O técnico Wladimir Araújo pediu demissão do comando do Novo Horizonte após derrota para a Aparecidense, por 2 a 1, na sexta-feira (08), pela abertura da 6ª rodada do Campeonato Goiano. O treinador chegou em dezembro para comandar o time de Ipameri na elite do Estadual após acesso em 2018. Em seis jogos, o Novo Horizonte conquistou apenas uma vitória. Foram ...