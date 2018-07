Esporte Willian vê evolução 'muito grande' do Brasil e exalta Hazard como o melhor belga O duelo entra Brasil e Bélgica será nesta sexta-feira (6), às 15 horas, em Kazan

Um dos destaques da seleção na vitória sobre o México, o meia Willian espera um jogo muito difícil diante da Bélgica, mas não mais do que aqueles que o Brasil enfrentou até agora na Copa do Mundo da Rússia. O jogador do Chelsea reconhece que os belgas têm atletas muito habilidosos no setor ofensivo, como o meia Hazard, seu companheiro de clube, mas destaca que todos o...