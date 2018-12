Esporte Willian passa por cirurgia e deve voltar no 2º semestre de 2019 ao Palmeiras O atacante se machucou na 37ª rodada da Série A, na partida contra o Vasco

O atacante Willian, do Palmeiras, foi submetido a cirurgia no joelho direito nesta sexta-feira (21) em São Paulo. De acordo com o clube, o procedimento cirúrgico foi bem sucedido, e o atacante está bem. O próprio jogador publicou uma fotografia no hospital em suas redes sociais para agradecer o apoio dos fãs. O prazo de recuperação, de acordo com o time paulista, varia d...