Esporte William Alves não permanece para 2019 Zagueiro tinha contrato até o fim do Campeonato Goiano, mas acertou a rescisão de contrato

O Atlético não conta mais com o zagueiro William Alves em seu elenco. O jogador tinha contrato com o clube até o final do Campeonato Goiano, mas entrou em acordo para rescindir o vínculo. William Alves chegou ao Dragão durante a Série A de 2017 e acabou se destacando, mesmo com o rebaixamento do time rubro-negro, e renovou contrato. O zagueiro foi titular absolu...