Esporte Will Smith cantará música oficial da Copa na cerimônia de encerramento na Rússia O ator, de 49 anos, estará ao lado do latino Nicky Jam e da albanesa Era Istrefi cantando a música "Live It Up"

A Fifa divulgou uma nota oficial nesta quarta-feira (23) para confirmar que o ator Will Smith participará, com um papel de destaque, da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no dia 15 de julho, no estádio Luzhniki, em Moscou, pouco antes das duas seleções finalistas entrarem em campo na busca pelo título da competição. Ao falar sobre o assunto, a ...