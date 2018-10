Esporte Weverton vê Palmeiras protagonista e pede concentração para clássico Choque Rei será realizado neste sábado (6), a partir das 18 horas, no Morumbi. Alviverdes lideram a competição nacional com 53 pontos

Líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Libertadores, o Palmeiras vem fazendo jus à expectativa criada em relação a um dos elencos mais badalados do País. O próprio goleiro Weverton reconheceu o papel de protagonista da equipe atualmente, mas cobrou concentração para o clássico contra o São Paulo, neste sábado, às 18h, no Morumbi. "Não dá para esconder qu...