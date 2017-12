Wesley Matos sobre o Vila Nova: “Saio com o coração partido”

O zagueiro Wesley Matos, de 31 anos, desembarcou no Vila Nova em 2017 com vontade mudar sua história em Goiânia, antes marcada pelo ano ruim que viveu no Goiás em 2016. E conseguiu. Ajudou o Vila a chegar em uma final de Goianão após 12 anos e se destacou pela liderança dentro de campo em uma boa campanha na Série B. De vilão a herói, Wesley deixa o Vila Nova para...