Esporte Wesley Matos quer aproveitar oportunidade para disputar Série A Zagueiro colorado não quer desperdiçar chance de subir com o Vila Nova

Após cumprir suspensão automática, o zagueiro Wesley Matos está de volta ao time colorado para enfrentar o Paysandu. Um dos líderes do elenco, o defensor vive o sonho de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na carreira.O zagueiro de 32 anos já disputou o Campeonato Brasileiro das séries B, C e D, mas nunca pisou em campo para um jogo da eli...