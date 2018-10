Esporte Wesley Matos pede atenção contra o Juventude Time colorado conta com bom retrospecto jogando em seus domínios, são 6 jogos sem perder no Serra Dourada. Zagueiro prevê duelo equilibrado no início e aberto no 2º tempo

Na última partida pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova fez o dever de casa e venceu o lanterna da competição, o Boa Esporte, por 2 a 0. Novamente no Serra Dourada, o time colorado enfrenta outra equipe que luta contra o rebaixamento (Z4): o Juventude, neste sábado (20), às 16h30, em partida válida pela 32ª rodada. Com a necessidade de somar o máximo...