Wesley Matos garante “vaga”

A perda de pontos importantes, principalmente nos confrontos diretos, foi apontado pelo zagueiro Wesley Matos como um dos fatores para o Vila Nova não ter conquistado o acesso à Série A. O jogador colorado foi o único representante do futebol goiano escalado na seleção da Série B, do POPULAR.“A Série B é um campeonato em que não podemos vacilar. Estivemos no G4 e lutamos...