Wesley Matos busca cereja do bolo Líder do elenco colorado, zagueiro vive expectativa por 3ª temporada no clube e quer título para coroar passagem

Mesmo vindo do rival Goiás, o zagueiro Wesley Matos encarnou a camisa vermelha do Vila Nova e é um dos jogadores mais identificados com o clube. O defensor de 32 anos disputará sua terceira temporada pelo Tigre, com um breve intervalo pela passagem na Ponte Preta, e quer títulos para colocar seu nome na história do clube.Além do sonho do acesso, que bateu na trave duas...